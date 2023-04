»In den vergangenen Jahren ist zu viel liegengeblieben«

Den zweiten Teil seiner Rede widmete Scholz den wirtschaftlichen Veränderungen, die in Deutschland bevorstehen. »Freier und fairer Handel, resiliente Lieferketten, genügend Rohstoffe – das ist die eine Seite dessen, was wir brauchen, damit die große industrielle Transformation hin zur Klimaneutralität gelingt. Der andere Teil ist, dass wir diese Transformation hier in Deutschland nun wirklich anpacken. Dass wir vom Reden ins »doing« kommen«, so der Bundeskanzler. »In den vergangenen Jahren ist zu viel liegengeblieben (…) das holen wir jetzt auf.«

Die Transformation zu mehr Nachhaltigkeit und Klimaneutralität biete »eine riesige Chance für unser Land. Sie ist der große Treiber für Beschäftigung und Wachstum«, sagte Scholz, das sehe seiner Meinung nach auch ein Großteil der deutschen Wirtschaftskonzerne so.

Drei Voraussetzungen seien nötig für diesen Aufschwung, sagte Scholz in Richtung der Industrievertreter in Hannover: »Erstens: klare, verlässliche, konkrete Ziele, damit Sie Ihre Investitionen sicher planen können. Zweitens: Druck auf dem Kessel – die besagte Deutschland-Geschwindigkeit. Und drittens: genügend Fachkräfte, die hier in Deutschland mit anpacken.«