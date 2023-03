Der Vorstand der umstrittenen Klimastiftung Mecklenburg-Vorpommern will in den kommenden Wochen wie vereinbart zurücktreten. Das kündigte der Vorsitzende der Stiftung und frühere Ministerpräsident Erwin Sellering (SPD) am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Schwerin an. Das ausstehende Testat des Wirtschaftsprüfers für 2022 sei fertig und werde nun geprüft. Danach müsse die Stiftungsaufsicht den Vorstand entlasten.