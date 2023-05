»Es ist der eine Fehler zu viel« – Habeck begründet Graichen-Rückzug mit neuen Ungereimtheiten

Robert Habeck entlässt seinen umstrittenen Energie-Staatssekretär Patrick Graichen, nachdem er sich vor einer Woche noch vor ihn gestellt hatte. Grund für diese Entscheidung ist nach der Darstellung von Wirtschaftsminister Robert Habeck ein weiterer Compliance-Fall in seinem Haus. Demnach habe man im Ministerium am Dienstag vergangener Woche einen neuerlichen Compliance-Fall festgestellt. »Es ist der eine Fehler zu viel«, sagte Habeck am Mittwoch. Eine Nachfolge steht noch nicht fest.