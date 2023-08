Konflikt im Bundestag Esken will Kürzungen bei politischer Bildung verhindern

Die SPD-Vorsitzende Saskia Esken will geplante Kürzungen in der politischen Bildung auf parlamentarischem Weg verhindern. Die SPD werde »ganz stark drauf achten, dass genau diese Themen nicht rasiert werden«, sagte Esken in der ARD-Sendung »Frag selbst«. Sie verwies dabei auf das »Königsrecht« des Parlaments, den Haushalt zu beschließen.