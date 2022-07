»Ich kann nicht ausschließen, dass es individuelles Fehlverhalten gibt, aber ganz prinzipiell halten wir uns an die Regeln«, sagte Mitarachi. Er betonte: »Wir haben das Recht, unsere Grenzen zu schützen.«

Baerbock warnt vor Spaltung der Nato

Während ihres Besuchs in Griechenland hat Baerbock zudem die Nato-Mitglieder Griechenland und Türkei aufgerufen, ihre wachsenden Spannungen im Dialog beizulegen. Bei ihrem Besuch in der griechischen Hauptstadt Athen warnte Baerbock am Donnerstag davor, dass Russland derzeit »mit allen Mitteln« versuche, die Nato zu spalten. Streit innerhalb der Nato spiele dem Kreml in die Hände: »Nie kam es mehr auf den Zusammenhalt zwischen Nato-Verbündeten und europäischen Partnern an als in diesen Zeiten.«