Wenn er bis hin zur Vollmitgliedschaft ernst gemeint ist, muss man den anstehenden Beschluss »historisch« nennen, eine große Brüsseler »Zeitenwende« – die freilich eklatant unterdiskutiert ist, was den Vorgang an sich und seine immensen Folgen betrifft. Der Beitritt der Ukraine brächte eine historische Neuvermessung der EU mit sich, eine radikale Ost-Verschiebung ihrer Mitte und einhergehend ihres Wesens. Das kann man wollen. Aber ich finde, zuvor ein wenig darüber reden, vielleicht sogar mit den Bürgern, das sollte man schon: Die Neuerfindung der Europäischen Union lässt sich nicht als Notverordnung in Kriegszeiten servieren. Und vor allem darf es nicht bloß deshalb dazu kommen, weil deutsche Panzerhaubitzen gerade nicht bei der Hand sind und die modernsten Leos nicht in den Donbass sollen. Oder bekommt die Ukraine jetzt diesen Status vor allem deshalb, weil man es schlichtweg nicht nicht tun kann? Mir schwant, da schreibt gar nicht die Europäische Union ihre eigene Geschichte fort, sondern die Geschichte der Europäischen Union wird von Russlands Krieg fortgeschrieben. Wollen wir das so?