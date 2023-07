Umfrage in zehn Ländern Europäer wollen stärkere EU-Außenpolitik

Weniger einig als beim Vetorecht sind die Europäer laut der Umfrage , was die Rolle des deutsch-französischen Duos angeht. Der Aussage, dass Deutschland und Frankreich in der EU-Außenpolitik »eine stärkere Führungsrolle übernehmen« sollten, stimmten lediglich 52 Prozent der Befragten zu, 48 Prozent waren dagegen. In Deutschland war die Zustimmung mit 69 Prozent am größten, in Tschechien mit 43 Prozent am kleinsten.

Nach Einschätzung der Friedrich-Naumann-Stiftung markieren die Ergebnisse dennoch einen Wandel: Während für Europäer und Europäerinnen früher wirtschaftliches Wachstum und Handel im Vordergrund standen, sei eine geeinte und wertebasierte Außenpolitik Europas mittlerweile wichtiger geworden. »Der Begriff einer europäischen Identität wird nicht mehr als unvorstellbar angesehen«, so die Stiftung. Sie hatte vom 14. bis 17. April jeweils rund 275 Personen in den Niederlanden, Belgien, Deutschland, Frankreich, Spanien, Österreich, Ungarn, Tschechien, Finnland und Schweden befragt.