Humanitäre Krise an der Grenze zu Polen Außenminister Maas lehnt Aufnahmen von Migranten aus Belarus ab

Was passiert mit den Menschen, die an Polens Grenze ausharren? Heiko Maas will die Flüchtlinge in ihre Heimat zurückschicken. Schon bald soll eine »dauerhafte Befestigung« ihre Einreise verhindern.