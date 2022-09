Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hatte zuletzt angekündigt, dass ab dem 5. September rund zehn Millionen Dosen des angepassten BA.1-Impfstoffes von Biontech/Pfizer an Deutschland ausgeliefert werden sollen, sofern die EU ihre Zustimmung gebe. Vom Hersteller Moderna werden rund vier Millionen Dosen BA.1-Impfstoff im Laufe der beiden Septemberwochen erwartet. Lauterbach empfiehlt allen, die sich demnächst impfen lassen wollen, auf die neuen Vakzinen zu warten.

In den USA hat die Arzneimittelbehörde FDA am Mittwoch bereits zwei auf die Subtypen BA.4 und BA.5 zielende angepasste Impfstoffe von Moderna sowie von Biontech/Pfizer per Notfallzulassung genehmigt. In der EU haben die Hersteller ebenfalls eine Zulassung für diese Impfstoffe eingereicht. Die Daten werden gerade noch geprüft. Das Bundesgesundheitsministerium geht davon aus, dass auch diese Impfstoffe in wenigen Wochen zur Verfügung stehen werden.