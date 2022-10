Die linken Abgeordneten im Europäischen Parlament wollen auf die drastische Diätenerhöhung freiwillig verzichten, die am Mittwoch mit der Verabschiedung des Haushalts beschlossen werden soll. Eine entsprechende Entscheidung wurde unter den Linkenabgeordneten nach SPIEGEL-Informationen am Dienstagnachmittag getroffen. Die Summe von mehr als 30.000 Euro soll stattdessen an soziale Einrichtungen und Organisationen gespendet werden.