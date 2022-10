Die Bundesregierung setzt sich in Brüssel für eine schnelle Reaktion der Europäischen Union auf den Einsatz von iranischen Kamikaze-Drohnen durch Russland ein. Nach SPIEGEL-Informationen hat Berlin am Mittwoch zusammen mit elf anderen EU-Ländern, unter anderen Frankreich und die Niederlande, in Brüssel per Rundschreiben deswegen im Eiltempo ein neues Sanktionspaket auf den Weg gebracht. Die Sanktionen könnten noch am Mittwoch von den EU-Botschaftern in Brüssel beraten werden.