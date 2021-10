Europas chaotische Rüstungspolitik Deutsche Bomben, verkauft in Italien

Die EU-Staaten wollen in der Verteidigungspolitik enger zusammenrücken. Doch schon bei den Rüstungsexporten macht jeder, was er will. Ein Vorstoß der Grünen soll das ändern – und könnte besonders in Paris Gehör finden.