Eugen Schmidt und Olga Petersen AfD-Politiker treten erneut in russischer Talkshow auf

Auch Hamburger AfD-Frau gab Interview

Olga Petersen, AfD-Mitglied in der Hamburger Bürgerschaft, trat am Dienstag ebenfalls in der Sendung auf. Sie warnte die russischen Gesprächspartner, sich nicht auf die Absage von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zu weiteren Militärhilfen etwa in Form von Kampfjets zu verlassen. Zu Beginn des Konflikts hätte die Bundesregierung jede Art der Einmischung abgelehnt, nun liefere sie Waffen.

Tatsächlich hatte Scholz nach Beginn der russischen Attacke einen Eingriff der Nato in den Krieg ausgeschlossen. Dies ist aber bis heute der Fall, auch wenn inzwischen mehrere Nato-Staaten die Ukraine mit schweren Waffen bei ihrer Verteidigung gegen Russland unterstützen. Damit sind sie nach internationalem Recht jedoch keine Konfliktparteien. Eine missverständliche Äußerung von Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hatte ihr Ministerium zuletzt entsprechend eingeordnet.