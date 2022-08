Hintergrund sind zwei Fälle, in denen deutsche Behörden Syrern die Zusammenführung mit ihren Familien beziehungsweise den Nachzug zu Familienangehörigen verweigert hatten, weil die Betroffenen im Laufe der Verfahren volljährig geworden waren. In einem Verfahren hatten Eltern aus Syrien Visa zur Familienzusammenführung mit ihrem in Deutschland als Flüchtling anerkannten, minderjährigen Sohn beantragt. In einem anderen wollte eine minderjährige Syrerin zu ihrem in Deutschland als Flüchtling anerkannten Vater.