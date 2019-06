"Eurofighter"-Unglück Bundeswehrpilot bei Kampfjet-Absturz in Mecklenburg gestorben

"Eurofighter"-Unglück in Mecklenburg: Wie die Luftwaffe meldet, ist bei dem Absturz zweier Kampfjets nahe Güstrow in Mecklenburg-Vorpommern einer der Piloten ums Leben gekommen. Er und sein Kollege hatten sich nach der Kollision ihrer Jets mit dem Schleudersitz aus den Maschinen befreit. Der Überlebende war am Nachmittag aus einer Baumkrone gerettet worden.

Die Jets gehörten zum Luftwaffengeschwader "Steinhoff" in Laage in der Nähe von Rostock. Insgesamt waren drei "Eurofighter" gemeinsam in für die Übung gesperrtem Luftraum unterwegs. Das Unglück geschah um 14 Uhr bei einer Luftkampfübung. Der dritte Pilot gab an, er habe anschließend zwei Fallschirme niedergehen sehen.

"Die 'Eurofighter' stießen in der Luft zusammen und stürzten dann ab", bestätigte ein Sprecher der Bundeswehr dem SPIEGEL. Beiden Piloten war es demnach gelungen, nach der Kollision die Schleudersitze zu betätigen und sich aus den Flugzeugen zu sprengen.

Die Unglücksstellen befinden sich in der Nähe des Drewitzer Sees rund 35 Kilometer südöstlich von Güstrow. Eines der beiden Flugzeuge stürzte laut Verteidigungsministerium nahe der Ortschaft Jabel (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) in ein Waldstück. Das andere sei südlich der Ortschaft Nossentiner Hütte an einem Waldrand abgestürzt.

Der überlebende Pilot war bereits kurz nach dem Unglück lebend aus einer Baumkrone geborgen worden. Am Nachmittag hatte dann die Polizei Neubrandenburg von einem Leichenfund nahe der Ortschaft Silz berichtet. Am Abend bestätigte die Luftwaffe dann den Tod eines ihrer Kampfpiloten bei dem Absturz.

Am frühen Abend werden sich Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen, Landesinnenminister Lorenz Caffier (CDU) und der Inspekteur der Luftwaffe, Ingo Gerhartz, vor Ort ein Bild von der Lage machen.