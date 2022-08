Das aber würde bedeuten, dass das Gewicht Deutschlands und anderer großer Länder stark steigt, auf Kosten jener kleineren Länder, zu denen auch die neun Beitrittskandidaten mit Ausnahme der Ukraine gehören. Denn derzeit kommen in Deutschland mehr als dreimal so viele Bürger auf einen Europaabgeordneten wie etwa in Slowenien. Scholz' Vorschlag ist damit eine Steilvorlage für alle, die Berlin vorwerfen, kleinere EU-Staaten kleinhalten zu wollen. Sein Vorhaben, das Einstimmigkeitsprinzip in der Außen- und Finanzpolitik und damit das Vetorecht der Kleinen zu kippen, dürfte dadurch nicht leichter erreichbar werden.

Eine EU, die die politischen, wirtschaftlichen und auch militärischen Mittel hat, sich in der Welt zu behaupten, die in Sachen Klimaschutz globaler Vorreiter ist und die ihre Werte auch nach innen verteidigen kann, wäre ein Gewinn für alle. Es wäre heute Scholz' Chance gewesen, auf der großen Bühne zu erklären, wie das von ihm regierte Deutschland, immerhin das größte und mächtigste EU-Land, dabei vorangehen will.

Diese Chance hat er vertan.