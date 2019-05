Fakten auf einen Blick Wie Europa wählt

Alle fünf Jahre wählen EU-Bürgerinnen und -Bürger Abgeordnete für das europäische Parlament. Die diesjährige Wahl findet vom 23. bis 26. Mai statt. Der Wahlzeitraum erstreckt sich über mehrere Tage, um nationalen Gewohnheiten Rechnung zu tragen. In den meisten Ländern, so auch in Deutschland, wird traditionell am Sonntag gewählt. Sieben Staaten weichen davon ab:

Offizielle Ergebnisse werden nach Schließung aller Wahllokale am 26. Mai ab 23 Uhr bekanntgegeben. Prognosen liegen abhängig vom Land bereits früher vor, in Deutschland am Wahlsonntag ab 18 Uhr.

Wie viele Abgeordnete hat jedes Land im Parlament?

Das ist abhängig von der Bevölkerungsanzahl. Je mehr Einwohner ein Land hat, desto mehr Sitze erhält es im Parlament. Die Mindestzahl liegt bei sechs Sitzen. So soll verhindert werden, dass kleinere Staaten unterrepräsentiert sind. Die Zahl der Abgeordneten bewegt sich so zwischen sechs und 96 (Deutschland als bevölkerungsreichstes Land). Insgesamt wird das Parlament nach der Wahl 751 Mitglieder umfassen.

Wie setzt sich das Parlament zusammen?

Um ihren politischen Einfluss zu stärken, bilden die nationalen Parteien im Europa-Parlament Fraktionen nach politischer Zugehörigkeit. Das nun scheidende Parlament bestand zuletzt aus acht Fraktionen und 749 Abgeordneten:

Wie wird gewählt?

Die genaue Ausgestaltung der Wahl ist den Mitgliedsländern überlassen. In allen Ländern gilt aber die Verhältniswahl. Gewählt werden Parteien, nicht einzelne Personen. Vor der Wahl legen die Parteien ihre Kandidaten in Listen fest. Je mehr Stimmen eine Partei erhält, desto mehr der festgelegten Kandidaten entsendet sie ins EU-Parlament.

In manchen Ländern müssen Parteien eine Mindestanzahl an Stimmen erreichen, um ins EU-Parlament einziehen zu können (zwischen drei und rund fünf Prozent). In Deutschland existiert diese sogenannte Sperrklausel derzeit nicht.

Wer darf wählen?

In Deutschland sind alle Staatsbürger über 18 Jahren wahlberechtigt, die einen deutschen Wohnsitz haben (seit mindestens drei Monaten). Jeder Wahlberechtigte hat eine Stimme. Österreich ist das einzige EU-Land, in dem bereits ab 16 Jahren gewählt werden kann. Europaweit sind rund 400 Millionen Menschen wahlberechtigt.