Beteiligung an Europawahl In Deutschland gehen mehr Menschen wählen

In Deutschland sind bisher mehr Bürger zur Europawahl gegangen als vor fünf Jahren. Bis 14 Uhr hätten 29,4 Prozent der Wahlberechtigten von ihrem Stimmrecht Gebrauch gemacht, teilte der Bundeswahlleiter mit. Die abgegebenen Stimmen der Briefwählerinnen und Briefwähler seien dabei nicht berücksichtigt. 2014 lag die Wahlbeteiligung bis 14 Uhr bei 25,6 Prozent; die Wahlbeteiligung insgesamt betrug 48,1 Prozent.

Schon aus einigen Bundesländern war ein regerer Zulauf als zur letzten Wahl gemeldet. So lag die Beteiligung in mehreren Städten Bayerns deutlich höher als 2014. Die örtlichen Wahlämter nannten dabei München, Regensburg, Augsburg, Würzburg und Nürnberg. In München waren es demnach bis 12 Uhr 41,6 Prozent (2014: 31,2 Prozent).

In Berlin lag die Beteiligung bis zum Mittag bei 21,7 Prozent (2014: 17,5 Prozent). Sachsen meldete in den ersten vier Stunden eine Beteiligung von 21,9 Prozent (2014: 18,0 Prozent). Auch aus Bremen, wo zugleich ein neuer Landtag gewählt wurde, sowie aus Rheinland-Pfalz wurden höhere Wählerzahlen gemeldet.

Bei der Europawahl zeichnet sich in vielen EU-Staaten eine teils deutlich höhere Wahlbeteiligung ab als vor fünf Jahren. In Ungarn und der Slowakei lag der Zulauf am Sonntag in den ersten Stunden über dem bei jeder bisherigen Europawahl in diesen Ländern.

In der Slowakei könnte nach Schätzungen sogar die höchste Beteiligung erreicht werden, die es in dem Euroland jemals bei einer Europawahl gab. Bislang war das Land in diesem Punkt immer Schlusslicht unter den EU-Staaten. In Polen stimmten in den ersten fünf Stunden nach Öffnung etwa doppelt so viele Bürger ab wie 2014. In Spanien lag die Beteiligung bis zum Nachmittag zehn Punkte über der vor fünf Jahren.