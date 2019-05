Bei der Europawahl und der Bürgerschaftswahl in Bremen hat die SPD wieder mal klare Niederlagen kassiert. Und wieder mal ergibt sich im Anschluss die Frage nach den Ursachen - und danach, wie es weitergeht. So hatte zum Beispiel Ex-Parteichef Sigmar Gabriel dem "Tagesspiegel" gesagt: "Alles und alle gehören auf den Prüfstand." SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil wies diese Kritik nun zurück.

"Was wir nicht brauchen, sind jetzt irgendwelche alten Verantwortlichen, die von der Seitenlinie kommentieren", sagte Klingbeil im ARD-"Morgenmagazin". Gabriel hat nach der letzten Bundestagswahl das Amt des Außenministers abgegeben und ist jetzt nur noch einfacher Abgeordneter im Bundestag. Dem "Tagesspiegel" sagte er weiter, es gehe jetzt "um die Existenz der SPD als politische Kraft in Deutschland".

Europawahl 2019 in Deutschland Vorläufiges Ergebnis Stimmenanteile in Prozent Union 28,9 -6,4 SPD 15,8 -11,5 Grüne 20,5 +9,8 Die Linke 5,5 -1,9 AfD 11 +3,9 FDP 5,4 +2 Sonstige 12,9 +4,1 Quelle: Bundeswahlleiter Ergebnisse im Detail

Trotz seiner Kritik an Gabriels Aussagen bekräftigte auch Klingbeil: "Es kann kein 'weiter so' geben." Das Vertrauen der Wähler sei über Jahre verloren gegangen. "Das bringt man auch nicht durch ein gutes Gesetz zurück." Als Beispiele, wo die SPD inhaltlich "nicht auf dem Platz war", nannte er Digitalisierung und Klimaschutz. "Wir müssen Konsequenzen ziehen." Über eventuelle Rücktritte sprach er jedoch nicht. "Es wird nicht der Punkt sein, jetzt irgendwie Köpfe auszutauschen, und dann ist alles gut", sagte er.

Für die Bundesregierung aus Union und SPD werden die Wahlergebnisse zum erneuten Stresstest. SPD-Linke haben nach SPIEGEL-Informationen bereits Bedingungen für eine Fortsetzung der Großen Koalition gestellt - und eine neue Kapitalismusdebatte gefordert.

Bürgerschaftswahl Bremen 2019 ARD | ZDF Hochrechnung ARD, 23.11 Uhr Gesamtstimmenergebnis Anteile in Prozent SPD 24,2 -8,6 CDU 26,3 +3,9 Grüne 17,8 +2,7 Die Linke 11,4 +1,9 FDP 5,6 -1 AfD 6,9 +1,4 Quelle: ARD / Infratest Dimap Hochrechnung ZDF, 02.16 Uhr Gesamtstimmenergebnis Anteile in Prozent SPD 25,3 -7,5 CDU 26,3 +3,9 Grüne 17,5 +2,4 Die Linke 10,8 +1,3 FDP 6 -0,6 AfD 6,3 +0,8 Quelle: ZDF / Forschungsgruppe Wahlen Ergebnisse im Detail

Die SPD war bei der Europawahl weit unter 20 Prozent und damit auf das schlechteste Ergebnis bei einer bundesweiten Wahl abgesackt. Bei der Wahl in Bremen hat sie abschließenden Hochrechnungen zufolge ebenfalls dramatisch verloren und ist nicht mehr stärkste Kraft - zum ersten Mal seit 73 Jahren.

