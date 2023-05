Auf höchster Ebene laufen daher Vorbereitungen für eine tatsächlich Erfolg versprechende Neuorientierung: Deutschland, so der Plan, tritt 2024 unter der Flagge eines wesentlich beliebteren Landes an, um so mehr Punkte abzugreifen. Gerhard Schröder befindet sich bereits in Verhandlungen mit Russland. Falls der Deal scheitern sollte, bleibt nur noch die Umbenennung der Bundesrepublik. Zur Wahl stehen, der für Osteuropäer womöglich vertraut klingende Name »Zeronistan« und das global sympathische »Wurstland«. Nächste Woche will der NDR entscheiden.