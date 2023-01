Der frühere Diplomat drängt auf die rasche Lieferung von mehr Munition in die Ukraine. Diese »verschießt notgedrungen pro Tag so viel Munition, wie bei uns in einem halben Jahr produziert wird. Das Ende unserer Vorräte ist absehbar«, sagte Ischinger. Er forderte, »dass wir – in der Nato und europäisch koordiniert – die Initiative ergreifen und die europäischen Rüstungsfirmen auffordern, kriegsbedingt mehr Waffen und mehr Munition herzustellen«.

Das unterstützen auch die Verteidigungsexpertinnen von Grünen und FDP. Wer Frieden wolle, müsse »auch in Sicherheit investieren«, sagte die Grünen-Politikerin Sara Nanni der »FAS«. Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, verwies auf Nachschubprobleme bei Munition aus der Schweiz und folgerte: »Die Herstellung von Munition gehört in eines der Nato-Länder oder nach Deutschland.«

Rheinmetall will neue Munitionsfabrik bauen

Hintergrund sind auch entsprechende Forderungen von Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Man müsse »die Produktion hochfahren, um die Vorräte der Alliierten aufzufüllen und um sicherzustellen, dass wir die Ukraine lange weiter versorgen können«, sagte er in der »FAS«.

Der Zeitung zufolge will der Düsseldorfer Rüstungskonzern Rheinmetall kommende Woche den Bau eines neuen Munitionswerks im ungarischen Várpalota bekanntgeben. Von 2024 an solle dort 30-Millimeter-Munition hergestellt werden, ein weiteres Werk entstehe im niedersächsischen Unterlüss.