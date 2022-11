Herr, ich habe gesündigt! Statt kalt zu duschen, habe ich den Reparaturdienst gerufen, als unsere Heizungsanlage kürzlich den Geist aufgab. Letzte Woche bin ich im Kurzstreckenflieger von München nach Hamburg gereist. Mein Elektroauto blieb in der Tiefgarage. Seitdem sich Elon Musk vom Visionär in einen Politikclown verwandelt hat, kann man sich in seinen Flitzern kaum noch sehen lassen.