»Ikea steht in den Startlöchern«, sagte Zupke. Die Zahlung sei allerdings geknüpft an die Bereitschaft anderer Unternehmen, sich ebenfalls an dem Fonds zu beteiligen. Die Beauftragte verwies auf Studien, wonach etwa 250.000 Häftlinge in DDR-Gefängnissen Zwangsarbeit leisten mussten. Davon profitiert hätten mehrere westliche Unternehmen, darunter Quelle, Otto, Aldi, C&A, Woolworth und Siemens.