SPIEGEL: Das heißt, Sie sind grundsätzlich gegen die Maske im Zug?

Burkert: Nein, natürlich nicht! Die Masken leisten gute Dienste bei der Bekämpfung des Virus, schützen auch das Personal an Bord der Züge. Die Pflicht erfüllte ihren Zweck. Wenn die pandemische Lage es erfordern sollte, braucht es wieder eine flächendeckende Maskenpflicht in allen Verkehrsmitteln, also auch in Flugzeugen. Jetzt müssen wir aber dringend auf Freiwilligkeit setzen, besonders zum Schutz des Personals.