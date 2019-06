Ex-Bundespräsident Keine Prämie für Demagogen

Was hat so ein ehemaliger Bundespräsident noch zu sagen? Hätte er nicht alles, was ihm am Herzen liegt, schon während seiner Amtszeit äußern können, mit der ganzen Autorität der höchstrangigen Staatsperson? Steht nicht alles Nachgeschobene automatisch unter dem Verdacht der Anmaßung, der Einmischung in die Geschäfte der Nachfolger?

Im schlimmsten Fall wirkt es schnell überholt, wenn so ein emeritierter Würdenträger auf Buchwerbetour sich ergeht in der Kritik der "Intoleranz der Guten" und "eine erweiterte Toleranz in Richtung rechts" einfordert - und nur Tage später der Generalbundesanwalt dem Verdacht nachgeht, es habe mitten in Deutschland einen rechtsextrem motivierten Mordanschlag auf einen Politiker gegeben. Wenn der oberste Verfassungsschützer schon vorher vor militanter Gewalt von rechts warnt und der Bundesinnenminister die rechte Bedrohung auf eine Stufe stellt mit der durch den islamistischen Terrorismus. In einer solchen gesellschaftlichen Situation sollen wir eine "erweiterte Toleranz in Richtung rechts" üben? So kurz kann die Haltbarkeit von Forderungen zur politischen Kultur sein.

Aber vielleicht ist das ungerecht. Vielleicht kann man viel lernen von einem, der nicht nur ein einziges politisches System in Deutschland kennengelernt hat, der mitbekommen hat, wie es ist, in einer Diktatur zu leben. Dessen Leben nicht frei war von Brüchen und Fehlern, der daraus gelernt hat und den sie zu seinen Hochzeiten einen "Erzieher zur Demokratie" genannt haben.

Vergleichsweise weitsichtig

Kürzlich strahlte der Deutschlandfunk Kultur ein Interview mit dem ehemaligen Bundespräsidenten aus. Ein Jahr nach seinem Ausscheiden aus dem Amt besuchte er eine Berliner Schulklasse und ließ sich von den Schülern befragen. Dieses Gespräch hat relativ zu anderen jüngsten expräsidialen Einlassungen wenig Beachtung gefunden. Das ist schade, wirkt es doch hoch aktuell.

Der Bundespräsident wurde zunächst gefragt, wie er seine Zeit jetzt ausfülle, so ganz ohne Amt. Da bekannte er freimütig einen Zwiespalt und ein Defizit: Die mit Terminen gefüllten Jahre als Präsident hätten eine große Bildungslücke gerissen, und jetzt könne er sich kaum entscheiden, ob er lieber Bücher lesen sollte, um diese Lücke zu schließen, oder welche schreiben, um einen Bildungsvorrat für die Zukunft anzulegen. So uneitel kann ein Ex-Präsident sein, dass er Unwissen zugibt. Den Bildungsvorrat füllt er dann im folgenden Gespräch.

Wie er denn mit Anfeindungen umgehe, will eine Schülerin wissen? Das sei "kolossal einfach", berichtet gut gelaunt der Altpräsident. Er erhalte böse Zuschriften, auch jetzt noch. Man schreibe ihm, dass er jetzt hoffentlich Zeit habe, sich darüber Gedanken zu machen, was er dem deutschen Volk alles Böses angetan habe. Solchen Leuten lasse er dann antworten, ihr Schreiben komme in die Ablage mit dem Titel "Epistolarer Exhibitionismus", speziell geschaffen für Wichtigtuer. Wenn es besonders "frech und gemein" wurde, habe er früher auch sehr schroffe Antworten verschickt. Das Amt habe das nicht gern gesehen, aber ihm machte es Spaß. Seinem Beispiel folgend werde ich mir sogleich einen entsprechenden Ordner für solche Leserbriefe in meinem Mail-Postfach einrichten.

"Das hat uns nicht weiter gestört"

Angefeindet wurde der Präsident auch dafür, dass er sich immer gegen eine allzu große direkte Beteiligung der Wähler an der Gesetzgebung eingesetzt hat. Er hielt die plebiszitäre Gesetzgebung, wie sie auch heute wieder gerne von rechten Populisten gefordert wird, für eine "Prämie für Demagogen" - deshalb habe man sie "bewusst vermieden". Da war das Geschrei groß, der Präsident ließ sich aber nicht beeindrucken: "Man hat uns dann sagen lassen, dass wir dem Volk seine wichtigsten Rechte rauben, aber das hat uns nicht weiter gestört."

Sodann analysiert er die politische Situation in den USA. Dort gebe es von Anbeginn die strenge Trennung der Gewalten Legislative, Exekutive und Justiz. Insbesondere die außerordentlich angesehene Stellung des Obersten Gerichtshofs begrenze die Macht, "sodass dort das Problem des Diktatoriellen weggefallen ist." Um dann nachdenklich nachzuschieben: "Obwohl natürlich auch mit Suggestion und den neuen Mitteln der Volksstimmungsbeherrschung die Dinge dort auch problematischer geworden sind."

Was denn die großen Ideale des Systems der Bundesrepublik seien, wollen die kritischen Schüler dann noch wissen - es zähle doch, so scheint es ihnen, vor allem ein großes Einkommen und ein dickes Auto? "Sie können hier Ihre eigene Meinung sagen. Das ist kein großes Ideal, aber dahinter steht die innere Freiheit der eigenen Meinungsbildung", erklärt der Präsident.

Die Bedrohung unterschätzt

Theodor Heuss, der erste Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland, hat dieses Gespräch im November 1960 geführt. In seiner Zeit als liberaler Reichstagsabgeordneter in der Weimarer Republik ließ er sich von seinen Fraktionskollegen gegen seine ursprüngliche Absicht davon überzeugen, dem Ermächtigungsgesetz zuzustimmen, wonach die Nationalsozialisten dann Gesetze ganz ohne Beteiligung des Parlaments erlassen konnten. Er hatte die Bedrohung durch den Nationalsozialismus offenbar unterschätzt und wohl gehofft, die Krise des Parlamentarismus könne überwunden und wenigstens Teile der Weimarer Verfassung gerettet werden. Er hat sich bitter getäuscht und musste sich später immer wieder dafür rechtfertigen, nicht entschieden genug gegen die Nazis aufgetreten zu sein.

Etwa drei Jahre nach dem Besuch der Schulklasse, am 12. Dezember 1963, starb Theodor Heuss. Man hätte ihn gerne noch gefragt, in welche Schublade er die heutigen Wortmeldungen "besorgter Bürgern" sortieren würde. Und was er wohl von einer "erweiterten Toleranz in Richtung rechts" hält?