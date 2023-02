Der einst als Gorbatschow der DDR bezeichnete Linkspolitiker kam als Sohn eines Seemanns und Bäckers am 27. Januar 1928 im damals preußischen und heute zu Polen gehörenden Jasenitz zur Welt. Zum Ende des Zweiten Weltkriegs wurde er in Hitlers sogenannten Volkssturm eingezogen. In sowjetischer Gefangenschaft kam der Jugendliche an eine Antifa-Schule, eine Umerziehungsanstalt für deutsche Soldaten.