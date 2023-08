Die Expertenkommission zur Tierhaltung um den früheren Bundesagrarminister Jochen Borchert (CDU) hat am Dienstag beschlossen, ihre Arbeit zu beenden. Das teilte das Ministerium nun mit. In einer Stellungnahme erklärte die Kommission, die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Umsetzung ihrer Empfehlungen seien weder in der vorherigen noch in den ersten zwei Jahren dieser Wahlperiode geschaffen worden. »Auch der Entwurf des Bundeshaushalts 2024 lässt den notwendigen Durchbruch nicht erkennen.« Daher beende man die Arbeit.