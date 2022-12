Am Montag nun mühte sich das Wehrressort, die Zweifel der eigenen Beamten wieder kleinzureden. Neben Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) selbst schalteten sich bei der Videokonferenz mit den Haushältern auch Luftwaffen-Chef Ingo Gerhartz, Rüstungsstaatssekretär Benedikt Zimmer sowie der Chef der Zulassungsbehörde der Bundeswehr zu. Fast 90 Minuten lang erklärten sie den zweifelnden Abgeordneten, dass die in der Vorlage genannten Risiken handhabbar seien. Grundsätzlich, so die Linie, sei das Projekt auf guten Weg.

Tatsächlich hat die Luftwaffe die Investitionen in Büchel bereits so gut es geht vorbereitet. Laut einem Sprecher des Ministeriums will man einen Generalunternehmer beauftragen, der bereits Erfahrung mit Militär-Projekten habe und die Fallstricke kenne. Zudem tausche man sich mit anderen Nationen, die ebenfalls die F-35 anschaffen, intensiv über mögliche Probleme beim Bau der Infrastruktur aus. »Derzeit sehen wir keinen Showstopper«, sagte der Sprecher, »es gibt keine Krise und auch kein Problem bei der Planung.«