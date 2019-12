Spitzentreffen im Kanzleramt FDP-Minister beklagt Fehlen der Länder bei Fachkräftegipfel

Der deutschen Wirtschaft fehlen zunehmend Fachkräfte. Um Abhilfe zu schaffen, kommen am Montagnachmittag im Kanzleramt Angela Merkel (CDU) und mehrere Bundesminister zu einem Spitzentreffen mit Vertretern der Wirtschaft und von Gewerkschaften zusammen. Ihr Ziel: Mit der Kanzlerin zu beraten, wie ausländische Arbeitnehmer besser angeworben werden können.

Doch die Bundesländer sind bei der Runde in Berlin nicht dabei. Ein Umstand, der im Vorfeld Verärgerung ausgelöst hat. "Es ist ein Fehler, dass der heutige Fachkräftegipfel ohne die Bundesländer stattfindet, obwohl wir von den praktischen Problemen unmittelbar betroffen sind", sagte der nordrhein-westfälische FDP-Integrationsminister Joachim Stamp dem SPIEGEL.

"Ich kann nicht verstehen, dass die Bundeskanzlerin die Länder außen vorlässt, der Fachkräftebedarf wird sich über das beschlossene Gesetz nicht decken lassen", fügte der Liberale mit Blick auf ein künftiges Fachkräfteeinwanderungsgesetz der Großen Koalition hinzu.

Marius Becker/ DPA NRW-Integrationsminister Joachim Stamp (FDP): "Volkswirtschaftlicher Wahnsinn."

FDP-Minister Stamp: Aufenthaltsrecht auch für eine weitere Gruppe

Stamp plädierte erneut für ein umfassendes Einwanderungsgesetz, das auch ein Punktesystem nach kanadischem Vorbild ermöglicht. "Darüber hinaus wäre es fatal, wenn beim heutigen Treffen nicht diejenigen in den Blick genommen werden, die schon im Land sind", so der FDP-Landesminister. Es sei "volkswirtschaftlicher Wahnsinn", dass Deutschland mit bürokratischen Auflagen arbeitswillige Migranten vom Arbeitsmarkt fernhalte und sogar Arbeitskräfte in regulären Beschäftigungsverhältnissen abschiebe.

"Ich fordere die Bundesregierung auf, sämtliche Arbeitsverbote aufzuheben und allen Geduldeten, die sich an unsere Gesetze halten und einen ordentlichen Job haben, ein dauerhaftes Aufenthaltsrecht zu geben", so Stamp. Er erwarte, dass die Bundesregierung "einen Befreiungsschlag" wage, damit alle, die arbeiteten und zum Wohlstand hierzulande beitragen wollten und ihr Leben selbst in die Hand nehmen würden, dies auch könnten.

Neues Gesetz soll Abhilfe verschaffen

Der Mangel an Fachkräften ist für Unternehmen in Deutschland weiterhin eine große Herausforderung, wie aus einer Umfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK) vor einem Spitzentreffen im Kanzleramt hervorgeht. Demnach gaben 56 Prozent der Firmen an, dass der Mangel an ausgebildetem Personal das größte Geschäftsrisiko darstelle.

Ein Drittel der Unternehmen hat demnach in den vergangenen Jahren ausländische Fachkräfte aus der EU sowie aus Nicht-EU-Staaten eingestellt. Doch um Fachkräfte von außerhalb zu locken, mangelt es an guten Rahmenbedingungen.

Deutschland ist für Akademiker aus dem Ausland selten ein reizvolles Ziel. Unter den mehr als 30 OECD-Industrieländern landet Deutschland bei der Attraktivität nur auf Rang zwölf, heißt es in einer gemeinsamen Untersuchung der Bertelsmann Stiftung und der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD). Das größte Defizit liege in den eher schlechten beruflichen Chancen hierzulande - besonders, wenn die Zugewanderten einen akademischen Abschluss aus Nicht-EU-Ländern mitbringen.

Ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz soll Abhilfe schaffen. Kanzlerin Merkel hat vor dem Spitzentreffen betont, dass Deutschland auf gut qualifizierte Fachkräfte auch aus dem Nicht-EU-Ausland angewiesen sei. Das Gesetz soll ihnen den Weg nach Deutschland erleichtern.

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hatte am Sonntagabend von der Wirtschaft eine Anwerbestrategie gefordert. "Sie muss uns sagen, in welchen Ländern sie für welche Branchen auch Fachkräfte anwerben will", sagte der SPD-Politiker in der ARD-Sendung "Bericht aus Berlin". Erst dann könne die Bundesregierung dies durch bürokratische Vereinfachungen unterstützen.

Kritik am neuen Gesetz äußerte OECD-Experte Thomas Liebig. Er forderte vor allem bei der Anerkennung von Berufsabschlüssen Verbesserungen im geplanten Gesetz.