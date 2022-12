Fachkräftemangel Heil fordert Firmen auf, verstärkt ältere Arbeitnehmer zu beschäftigen

Heil bekräftigte seine Haltung, dass das Renteneintrittsalter nicht weiter nach oben gesetzt werden dürfe. »Nicht das gesetzliche Renteneintrittsalter muss steigen, sondern das tatsächliche.«

Laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa im Auftrag der Zeitung will eine Mehrheit der Menschen in Deutschland mit 63 Jahren oder früher in Rente gehen. 62 Prozent äußerten sich entsprechend. Nur 8 Prozent gaben in der repräsentativen Umfrage an, dass sie bis 67 oder länger arbeiten wollen. 44 Prozent finden die Altersgrenze von 67 Jahren richtig. 41 Prozent sprechen sich für eine Absenkung des Renteneintrittsalters aus.