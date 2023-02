Angesichts der Schwierigkeiten bei der Unterbringung von Flüchtlingen in Deutschland hat Bundesinnenministerin Nancy Faeser ein Spitzentreffen in ihrem Ministerium angekündigt.

Sie sehe, »dass nach wie vor Handlungsbedarf besteht, und deswegen werde ich jetzt wieder alle Beteiligten zu einem erneuten Flüchtlingsgipfel zu mir ins Haus einladen«, sagte die SPD-Politikerin am Sonntagabend in der ZDF-Sendung »Berlin direkt«. Sie werde die Einladungen noch in dieser Woche verschicken. »Ich glaube, wir müssen in einer gemeinsamen Kraftanstrengung alles dafür tun, die Kommunen zu entlasten«, sagte sie. Einen Termin für das Treffen nannte sie nicht.