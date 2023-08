Die israelische Botschaft in Berlin sagte über den Vorgang: »Wir müssen alle darüber nachdenken, ob die Tatsache, dass er sich als Jude ausgegeben hat, für manchen eine gute Ausrede war, seine Dämonisierung gegenüber dem Staat Israel zu legitimieren.« Wolff hatte in einem viel beachteten Text ausführlich Kritik an einer Israel-Boykott-Kampagne zurückgewiesen.

Auch der Präsident der Deutsch-Israelischen Gesellschaft, Volker Beck, sieht in dem Vorgang einen Beleg für ein Muster: »Es zeigt sich ein grundsätzliches Problem dieser Gesellschaft und ihrer Medien: Man hört so gern etwas Israelkritisches und gern auch etwas gegen den Zentralrat der Juden. Und man will es freilich gern von einer jüdischen Stimme hören.«