Fall Möritz Kramp-Karrenbauer will "kompromisslos" gegen Rechtsextremisten vorgehen

Annegret Kramp-Karrenbauer hat sich mit einer Wortmeldung in den Streit über den CDU-Kommunalpolitiker Robert Möritz aus Sachsen-Anhalt eingeschaltet. Die Parteichefin und Verteidigungsministerin betonte die Distanz ihrer Partei zu Rechtsextremisten.

"Wir gehen gegen jede Form von Rechtsextremismus entschlossen und kompromisslos vor", sagte Kramp-Karrenbauer laut Nachrichtenagenturen auf einem Flug zu einem Truppenbesuch in Zypern. "Dafür trägt jeder einzelne persönlich Verantwortung."

Kramp-Karrenbauer erwähnte Möritz den Berichten zufolge jedoch nicht direkt. Unklar blieb dementsprechend auch, ob die CDU-Vorsitzende Möritz mit ihren Worten indirekt zum Rückzug von seinem Amt im Vorstand des CDU-Kreisverbands Anhalt-Bitterfeld auffordern wollte.

Möritz hatte gegenüber seinem Kreisverband eingeräumt, dass er vor acht Jahren als Ordner bei einer Neonazi-Demonstration im Einsatz war. Außerdem soll er eine Tätowierung mit einer "Schwarzen Sonne" tragen, die während der NS-Herrschaft von der SS verwendet worden war und unter anderem aus drei übereinander gelegten Hakenkreuzen besteht.

Bis vor wenigen Tagen war er außerdem Mitglied im Verein Uniter, der unter Rechtsextremismus-Verdacht steht. Auch dazu äußerte sich Kramp-Karrenbauer: "Jeder sollte sich bewusst sein, dass man sich mit einer Mitgliedschaft in Uniter und mit dem Tragen von Uniter-Symbolik selbst dem Verdacht aussetzt, in der Nähe rechtsextremer Netzwerke und Chats zu stehen."

Zuvor hatte SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil der CDU Untätigkeit in dem Fall vorgeworfen. Es sei "absolut unverständlich", dass Kramp-Karrenbauer wie auch CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak bei derart klaren Anzeichen rechter Tendenzen in den eigenen Reihen "die Augen verschließen und nur durch Schweigen auffallen", sagte Klingbeil dem "Tagesspiegel".

Die SPD sehe in dem Verhalten der CDU in Sachsen-Anhalt einen "Dammbruch nach rechts", betonte der SPD-Generalsekretär. Bisher scheine jedoch in der CDU auf Landes- wie Bundesebene niemand entschlossen, etwas dagegen zu unternehmen. Dies sei "entweder naiv oder verharmlosend, auf jeden Fall ist es ein Problem und gefährlich für den Zusammenhalt in unserem Land", kritisierte Klingbeil.

Der Streit um Möritz belastet die in Sachsen-Anhalt regierende Kenia-Koalition aus CDU, Grünen und SPD. Die CDU argumentiert, Möritz habe sich glaubhaft von seiner Vergangenheit distanziert, SPD und Grüne bezweifeln das.