Drastische Preissteigerungen Familienministerin warnt vor wachsender Kinderarmut

Bundeskanzler Olaf Scholz versprach am Mittwochabend erneut, in den kommenden Tagen ein weiteres Paket zur Entlastung der Bürgerinnen und Bürger gegen Inflation und hohe Energiekosten vorzustellen. Die bisherigen Beschlüsse der Ampelkoalition brächten den Menschen in Deutschland 30 Milliarden Euro, und noch nicht alles davon sei angekommen, sagte der SPD-Politiker bei dem Termin im brandenburgischen Neuruppin. Klar sei aber: »Da muss noch mehr passieren.« Darüber werde die Regierung »in den nächsten Tagen« entscheiden.