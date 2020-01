FDP-Dreikönigstreffen Lindner buhlt um enttäuschte SPD-Wähler

Christian Lindner hat beim traditionellen Dreikönigstreffen der FDP um enttäuschte SPD-Wähler gebuhlt. Die SPD habe sich "völlig abgekoppelt von den Interessen und Bedürfnissen der Mitte unseres Landes", sagte der Parteichef auf der Kundgebung in der Stuttgarter Oper.

Die FDP habe zwar weiterhin "großen Respekt vor denjenigen, die es im Leben bereits geschafft haben", sagte Lindner. "Unser Herz und unsere Leidenschaft gehören aber jenen, die es mit Fleiß, Einsatzbereitschaft und Sparsamkeit im Leben zu etwas bringen wollen."

Die FDP müsse verhindern, dass unzufriedene Wähler zur AfD abwandern, sagte Lindner. Er sehe es "als Teil unserer staatspolitischen Verantwortung, dass wir politisch Heimatlosen eine Alternative zur AfD bieten." Seine Partei wolle dabei gezielt um Facharbeiter werben - um Menschen also, "die vorankommen wollen und die Chancen wollen, zum Beispiel auf Eigentumserwerb". Lindner sagte: "Wenn diese Menschen eine politische Heimat suchen, dann laden wir die ein."

Ex-SPD-Minister Gerster ist jetzt FDP-Mitglied

Am 30. April, also unmittelbar vor dem Tag der Arbeit, wolle die FDP in einem "Aktionstag" vor die Werktore ziehen, um dort im direkten Gespräch um Wähler zu werben. Es sei ein "Irrtum zu denken, dass alle Arbeiterinnen und Arbeiter eine linke Politik wollen", sagte Lindner. Der FDP gehe es um "eine breite Mitte von Menschen, die gegenwärtig auf der Suche sind".

Frank Boxler/ AP Jetzt in der FDP: Florian Gerster

Als besonderen Gast begrüßte Lindner den früheren SPD-Sozialminister Florian Gerster aus Rheinland-Pfalz. Gerster habe die SPD verlassen und sei inzwischen FDP-Mitglied, sagte der Parteichef unter dem Beifall der Gäste.

Zum Auftakt des Treffens forderte Generalsekretärin Linda Teuteberg ihre Partei zur tatkräftigen Verteidigung der Marktwirtschaft auf. Sie kritisierte Forderungen nach Enteignungen und nach scharfen staatlichen Regulierungen des Wohnungsmarkts. Von solchen Vorschlägen gehe derzeit offenbar "eine Faszination, geradezu eine Erotik" aus, beklagte Teuteberg.

Die FDP müsse sich die Frage stellen, warum es "wenig Widerspruch" gegen solche Initiativen gebe. "Wir erleben eine ernste Kampfansage an die soziale Marktwirtschaft", sagte die Generalsekretärin. "Das muss uns als Freie Demokraten herausfordern."