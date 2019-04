FDP-Bundestreffen Die 21,6-Prozent-Partei

Für die FDP ist die Halle in Berlin-Kreuzberg schon ein Traditionsort. Seit dem Herbst 2013, als Christian Lindner in der tiefsten Krise erstmals zum Parteichef gewählt wurde, haben hier fast alle Bundesparteitage stattgefunden. Mittlerweile wird die bisher eher bescheidene Umgebung aufpoliert, gleich gegenüber dem Halleneingang wächst ein neues Hotel heran.

Der langsame Aufschwung des Umfelds passt zur FDP, die zwar in den Umfragen zwischen acht und neun Prozent verharrt, sich in diesen Tagen aber über einen Zuwachs an neuen Mitgliedern erfreut. Fast die Hälfte der nunmehr 64.350 Mitglieder kamen in der Amtszeit Lindners hinzu, der unangefochtene Parteichef wird sich an diesem Freitag erneut zur Wiederwahl stellen. Interessant wird dabei das Ergebnis sein: Vor zwei Jahren kam er auf 91 Prozent, sein Vize Wolfgang Kubicki - der auch wieder antritt - auf etwas mehr.

Neben den Altbekannten wird auch manch neues Gesicht dabei sein, wenn die Liberalen ihre Spitze bestimmen: Mit der Brandenburger FDP-Bundestagsabgeordneten Linda Teuteberg soll eine neue Generalsekretärin frische Akzente setzen. Die 37-Jährige Juristin folgt auf Nicola Beer, die als Europa-Spitzenkandidatin nach Brüssel geht.

Im Vorfeld des Parteitags hatte eine Geste für interne Entspannung gesorgt: Die bisherige Vizechefin Marie-Agnes Strack-Zimmermann verzichtete auf eine erneute Bewerbung. In einem Brief an Lindner und ihren NRW-Landeschef Joachim Stamp hatte sie dies kürzlich so begründet: Eine "Kampfkandidatur" zwischen ihr und Nicola Beer (die erstmals für den Vizeposten antritt) wäre, "egal wie das Ergebnis ausginge, so oder so zum Schaden der Partei". Die Verteidigungspolitikerin kandidiert nun für den Bundesvorstand.

Mit Beer als Vize-Parteichefin wäre der Frauenanteil in der engeren Spitze des Präsidiums immerhin gleich geblieben, denn auch die Hamburgerin Katja Suding wird als Vize erneut antreten.

Nur 21,6 Prozent Frauen in der FDP

Ein Signal, schwächelt die FDP bei den Frauen doch erheblich: Nur 21,6 Prozent der Mitglieder sind weiblich, ein Tiefstand. Eine Frauenquote als Heilmittel wird es in der FDP allerdings nicht geben, zu stark ist der Widerstand. "Eine Austrittswelle liberaler Frauen" befürchtete in einem solchen Fall jüngst Noch-Generalsekretärin Beer, die eine interne Arbeitsgruppe zum Thema Frauenförderung geleitet hatte.

Stattdessen soll der Frauenanteil künftig durch "Zielvereinbarungen" für alle Parteiebenen gehoben werden, beschloss der Bundesvorstand am Donnerstag. Im Landesverband Bayern wurden dazu jüngst auf einem Parteitag nach heftiger Debatte bereits Beschlüsse gefasst. Das Thema Frauen steht auch in einem Antrag des Bundesvorstands für eine "liberale Agenda für Selbstbestimmung und Vielfalt", der in Berlin verabschiedet werden soll: Darin wird mehr Chancengerechtigkeit und gleiche Bezahlung von Frauen und Männern verlangt.

Auch setzt sich die FDP für eine "Selbstverpflichtung" von Unternehmen ein, bei der "der Anteil von Frauen einer Unternehmensebene sich in der Führung der jeweiligen Unternehmensebene widerspiegelt". Auf Vorstandsebene sollten sich Unternehmen "ebenfalls zu einer Verbesserung des Frauenanteils verpflichten", heißt es dort.

Eines der zentralen Themen wird die Wirtschaftspolitik sein, wie Lindner am Donnerstagabend auf einem Pressempfang ankündigte. Im Visier stehen Wirtschaftsminister Peter Altmaier und seine "Nationale Industriestrategie 2030", mit der der CDU-Politiker im globalen Wettbewerb auch europäische Großunternehmen stützen will. "Eine Industriepolitik, die politisch ausgewählten Großunternehmen in politisch ausgewählten Branchen als nationalen Champions Bestandsgarantien und Sonderförderungen gibt, lehnen wir ab", heißt es im Leitantrag des FDP-Bundesvorstands zum Thema.

Stattdessen plädiert die FDP für eine "wettbewerbliche Innovationsförderung", die genauso auf die "Kraft von Gründern und Mittelstand" setze wie auf "die von großen Unternehmen". Expliziter wird ein Antrag aus dem Landesverband Sachsen-Anhalt: Man wolle "keine Industriepolitik französischer Art in Deutschland".

Klimapolitik - nur was für Profis?

DPA Veranstaltungshalle in Berlin-Kreuzberg mit neuesten FDP-Plakaten

Breiten Raum nimmt im FDP-Antragsbuch die Klimapolitik ein. Ein Feld, auf dem Lindner mit seiner Äußerung zu den Schülerprotesten - Klimaschutz sei "eine Sache für Profis" - Kritik auslöste, auch in Teilen der FDP.

Mit dem Ziel einer "liberalen Klimapolitik" setzt die FDP-Spitze auf Abgrenzung zu den Grünen: Man wolle einen Klimaschutz, in dem das "Vertrauen auf technologischen Fortschritt mit einer modernen Industriegesellschaft und steigendem Wohlstand in Einklang" stehe, diese Politik setze man einer "aktuellen pessimistischen, fortschritts-und wachstumsfeindlichen Erzählung" entgegen, die die klimapolitische Debatte in Deutschland "noch beherrscht".

Konkret bekennt sich die FDP zum Pariser Klimaabkommen und plädiert für den Emissionshandel, dieser sei ein "präzises Instrument, um die Emissionen im gewünschten Maße zu senken". Detaillierte CO2-Einsparziele für einzelne Wirtschaftsbereiche, wie sie die Bundesregierung im Klimaschutzplan 2050 festgeschrieben hat, lehnen die Liberalen ab - das mache den Klimaschutz "unnötig teuer".

Aus Berlin-Kreuzberg will die FDP auf ihrem dreitägigen Parteitag auch Signale im sozial- und gesellschaftspolitischen Bereich senden: Neben Forderungen für ein "liberales Bürgergeld", einer "Basisrente" gegen Altersarmut und einem flexiblen Renteneintritt steht die Streichung des Artikels 15 im Grundgesetz auf der Agenda.

Damit präsentieren sich die Liberalen als Partei des Eigentums und stellen sich gegen linke Mieterinitiativen aus Berlin, die mit Bezug auf den Vergesellschaftungsartikel 15 die Enteignung großer Wohnungsunternehmen verlangen. Dessen Abschaffung, sagte Lindner dem "Tagesspiegel", wäre "ein Beitrag zum sozialen Frieden und würde die Debatte wieder auf das Wesentliche lenken".