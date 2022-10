Am Sonntag nach der Wahlniederlage in Niedersachsen erläuterte FDP-Chef Christian Lindner, dass die FDP aus »staatspolitischer Verantwortung« in die Ampel gegangen sei – »nicht weil uns SPD und Grüne inhaltlich so nahestehen«. Es klingt, als sei es eine besondere Gnade der FDP gewesen, sich auf eine Koalition einzulassen, deren Wesenskern es doch ist, dass sich unterschiedliche Partner mit unterschiedlichen Profilen zusammentun. Die FDP, so Lindner weiter, zahle den Preis dafür, weil viele Unterstützerinnen und Unterstützer denken würde, man habe sich in eine linke Partei verwandelt. Unterstützer, das klingt bei Lindner wie: »Follower«.