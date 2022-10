In Luxemburg treffen sich heute die EU-Innenminister, um über die steigende Geflüchteten-Zahlen zu sprechen. Laut der EU-Grenzschutzagentur Frontex wurden in den ersten neun Monaten dieses Jahres »nach vorläufigen Berechnungen« über 228.000 irreguläre Einreisen an den Außengrenzen der EU festgestellt. Das entspreche einer Steigerung von 70 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Den Angaben von Frontex zufolge ist die Westbalkanroute nach wie vor die aktivste Migrationsroute in die EU.