Auch der Ausbau des 5G-Netzes wird in dem Papier ausdrücklich erwähnt. Bei solchen Aufträgen sollten in Zukunft nicht mehr nur rein wirtschaftliche Aspekte eine Rolle spielen dürfen, so Schäck. Man müsse auch politische Aspekte stärker berücksichtigen und dafür sorgen, »dass autoritäre Regime hier in Deutschland nicht zentrale Infrastruktur steuern oder beeinflussen können«.