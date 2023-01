FDP-Fraktionschef Dürr will Klimaschutz an Rücknahme von abgelehnten Asylbewerbern knüpfen

Im Streit um schnellere Abschiebungen abgelehnter Asylsuchender hat FDP-Fraktionschef Christian Dürr vorgeschlagen, die Rückführung in Herkunftsländer an die Förderung des Klimaschutzes zu knüpfen.

»Um Druck auf die Herkunftsländer auszuüben, könnten wir Rücknahmen zum Beispiel an Geld für den Klimaschutz koppeln«, sagte Dürr der »Bild« -Zeitung vom Samstag. »Wer seine Landsleute zurücknimmt, erhält im Gegenzug Unterstützung etwa bei der Produktion von klimaneutralen Kraftstoffen für Autos in Deutschland. Das wäre in beiderseitigem Interesse.«