"Scheu vor offenen Debatten" Baum attackiert FDP-Chef Lindner

Unmittelbar vor dem Beginn des traditionellen Dreikönigstreffens attackiert das FDP-Urgestein Gerhart Baum seinen Parteichef. "Christian Lindner hat Scheu vor offenen Debatten", sagte der frühere Bundesinnenminister der "Welt". Diese Debatten seien jedoch "das Lebenselixier" der Demokratie. "In der FDP wurden immer verschiedene Strömungen vereint - und das nicht zum Schaden der Partei."

Lobende Worte fand der 87-Jährige zwar für die Ankündigung von Lindner, die FDP zur neuen "Partei der Arbeit" zu machen. "Die SPD kommt nicht mit sich selbst zurecht und damit auch nicht mit ihren potenziellen Wählern. Das ist tatsächlich eine Chance für die FDP", sagte er. An der Glaubwürdigkeit für diese Zielgruppe müsse die FDP aber noch arbeiten.

Wolfgang Kumm/ DPA Gerhart Baum: Kritik am Parteichef

Mit dem Treffen in Stuttgart stimmen sich die Liberalen auf das politische Jahr 2020 ein. Bei der im Februar stattfindenden Bürgerschaftswahl in Hamburg hat Lindner als Ziel nicht nur den Wiedereinzug in das Parlament vorgegeben, sondern auch Regierungsverantwortung zu übernehmen. Bei Umfragewerten von sechs bis acht Prozent sind die Aussichten für Hamburg allerdings durchwachsen. "Mal abwarten, welche Dynamik da noch entsteht", sagt Lindner gelassen.