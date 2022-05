»Grauenvoller Abend« Das FDP-Desaster – und was es für Lindner bedeutet

Die Liberalen hatten mit Einbußen in NRW gerechnet, aber nicht mit so großen Verlusten. Parteichef Christian Lindner nennt das Ergebnis eine »desaströse Niederlage«. Doch was heißt das für die Ampel im Bund?