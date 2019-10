FDP in Thüringen Liberale erneuern Absage an Ministerpräsident Ramelow

Die FDP ist in Thüringen denkbar knapp in den Landtag eingezogen. Landeschef und Spitzenkandidat Thomas Kemmerich freut dieser Erfolg seiner Partei: "Wir haben erreicht, wieder dem Thüringer Landtag anzugehören", sagte Kemmerich in der Bundespressekonferenz.

Kemmerich wiederholte seine Wahlkampfaussage, er sei angetreten, damit die Regierung von Ministerpräsident Bodo Ramelow (Die Linke) keine Mehrheit mehr bekomme: "Wir sind angetreten, Rot-Rot-Grün zu beenden."

Dann fügte der thüringische FDP-Chef hinzu, dass es die - rechnerisch mögliche - Koalition aus Linken, SPD, Grünen und FDP mit ihm sicher nicht geben werde. "Eine Tolerierung oder Zusammenarbeit sehe ich nicht." Gespräche darüber, die Ramelow in der Wahlnacht auch den Liberalen angeboten hatte, schloss Kemmerich aus. Man werde mit Ramelow nicht sprechen.

Auch FDP-Chef Christian Lindner sagte, eine Koalition geführt von der Linken unter Beteiligung der FDP werde es nicht geben. Den thüringischen Linken-Chef Ramelow könne "Kemmerich nicht zum Ministerpräsidenten wählen". Lindner sprach sich für eine "konstruktive Opposition" aus. Die gebe es im Bund mit der FDP. Wie das nun in Thüringen ausgestaltet werde, das entscheide aber die FDP in dem Bundesland.