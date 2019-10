FDP in Thüringen Hauptsache drin

"Ist hier immer so wenig los?", fragt eine ältere Dame, die nach eigenen Worten zum ersten Mal einen Wahlabend in der Berliner FDP-Zentrale erlebt. In der Tat haben sich an diesem Sonntag nicht viele liberale Parteifreunde ins Hans-Dietrich-Genscher-Haus verirrt. Viel mehr waren es allerdings auch an den vorherigen Wahlsonntagen des Jahres 2019 nicht.

Das Jahr lief nicht gut für die Liberalen. Während die Grünen von der Klimadebatte und der Schwäche der Volksparteien CDU und SPD profitierten, hangelten sich die Liberalen von Urnengang zu Urnengang. Bei den Europawahlen im Mai verfehlte die FDP ihr Wahlziel, auch in Bremen reichte es nicht für eine Regierungsbeteiligung. Und vor zwei Monaten verpassten die Freien Demokraten in Brandenburg und Sachsen den Einzug in die Landtage.

Umso mehr hoffte Parteichef Christian Lindner, dass ihm zum Ausklang des Jahres noch ein Erfolgserlebnis vergönnt sein würde. Dass es knapp werden würde, war schon früh klar. Darum bemühten Lindner und sein Thüringer Spitzenkandidat Thomas Kemmerich das "Funktionsargument", obwohl das eigentlich in die Mottenkiste der alten FDP verbannt worden war. "FDP wählen, Rot-Rot-Grün beenden", plakatierte Kemmerich. Für einen Regierungswechsel brauche es die FDP, argumentierte auch Lindner. Ohne die Liberalen würde es auf jeden Fall weitergehen mit Bodo Ramelow.

Trotzdem sollte es beinahe nicht reichen. Als der FDP-Chef um 18.45 Uhr das Atrium der Berliner Parteizentrale betritt, liegen die Hochrechnungen um die Fünf-Prozent-Hürde. Genugtuung zogen die Liberalen zu dem Zeitpunkt nur aus der Tatsache, dass auch die Grünen um den Einzug in den Erfurter Landtag bangen mussten. "FDP - das ist nichts für Leute mit schwachen Nerven", zitiert Lindner den ehemaligen Bundeswirtschaftsminister Otto Graf Lambsdorff. "Und ich fürchte, am heutigen Abend werden wir ein neues Beispiel erleben, wo unsere Nervenstärke gefordert sein wird."

Der Auszählungs-Krimi sollte bis 23.50 Uhr dauern. Mal lag die FDP knapp über fünf Prozent, dann fiel sie wieder darunter. Als noch 42 der 3017 Wahlbezirke fehlten, lagen die Freien Demokraten bei 4,9985 Prozent, dann kletterten sie auf 5,0009 Prozent, um kurz vor Schluss der Auszählung wieder bedrohlich in Richtung der parlamentarischen Hürde zu fallen. Am Ende reichte es für 5,0005 Prozent, fünf Sitze im Landtag und fünf Wählerstimmen mehr als nötig.

Landtagswahl Thüringen 2019 Vorläufiges Endergebnis Zweitstimmenergebnis Anteile in Prozent CDU 21,8 -11,7 Die Linke 31 +2,8 SPD 8,2 -4,2 AfD 23,4 +12,8 Grüne 5,2 -0,5 FDP 5 +2,5 Sonstige 5,4 -1,7 Sitzverteilung Insgesamt: 90 Mehrheit: 46 Sitze 29 8 5 5 21 22 Die Linke (29) SPD (8) Grüne (5) FDP (5) CDU (21) AfD (22) Quelle: Landeswahlleiter Ergebnisse im Detail

Damit hat es die FDP zwar geschafft, die Mehrheit von Rot-Rot-Grün zu beenden, doch ob sie auch ihr Versprechen einlöst, Ramelows Zeit als Ministerpräsident zu beenden, erscheint fraglich. Man werde sehen, "was in den nächsten Tagen kommt", sagt Lindner am Abend in einem Fernsehinterview. Vielleicht gäbe es andere Konstellationen, die eine sachbezogene Zusammenarbeit möglich machen, so der Parteichef: "Ich denke da an eine Minderheitsregierung."

Daraufhin machen Spekulationen die Runde, die FDP könne eine rot-rot-grüne Minderheitsregierung tolerieren, so ähnlich wie einst beim sogenannten Magdeburger Modell in Sachsen-Anhalt. Lindner, mittlerweile zurück aus dem Fernsehstudio, schließt das aus. Er weist auf eine Besonderheit in der Thüringer Verfassung hin: Ramelow und die bisherigen Minister können einfach im Amt bleiben, die FDP würde dann eine "konstruktiven Opposition" spielen, sagt der Parteivorsitzende.

Soll heißen: Liberale Stimmen gibt es nur, wenn die Inhalte passen. Die CDU könnte sich auch auf eine Duldung einlassen. Der Vorteil: Die parlamentarische Demokratie würde abwechslungsreicher. Der Nachteil: Die Grenzen zwischen Regierung und Opposition verschwimmen, die AfD wäre die einzige richtige Oppositionspartei und eine ganze Legislaturperiode würde dieses Modell kaum halten.

Wie hatte Lindner einige Tage vor der Wahl gesagt? Keine Partei habe so viel Einfluss auf die politischen Verhältnisse in Thüringen wie die FDP. Keine Stimme mache potenziell so einen Unterschied wie eine Stimme für die FDP.

Der Parteichef hat recht behalten. Aber sie sind ziemlich unübersichtlich geworden, die politischen Verhältnisse. Fünf Thüringern sei Dank.