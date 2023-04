In der Regierungskoalition erscheint der kleinste Bündnispartner oft als der störrischste: In regelmäßigen Abständen hinterfragen die Liberalen bereits getroffene Entscheidungen, sei es beim Ausstieg aus der Atomkraft oder wie zuletzt im Heizungsstreit: FDP-Fraktionschef Christian Dürr kündigte an, das geplante Gesetz, das den Einbau von Öl- und Gasheizungen ab 2024 bis auf Ausnahmen untersagen soll, »verbessern« zu wollen.