Lindner ging in seiner Rede auch auf die angekündigte Lieferung deutscher Panzer an die Ukraine ein. Er mahnte bei künftigen Entscheidungen dieser Art mehr Tempo an. Es sei wichtig, solche Beschlüsse im Kreis der Alliierten »schneller herbeizuführen«. Mit solchen Entscheidungen trage auch Deutschland eine Mitverantwortung für die Zukunft der Ukraine.

Deutschland will der Ukraine rund 40 Schützenpanzer vom Typ Marder zur Verfügung stellen. Die Entscheidung wurde am Donnerstagabend bekannt. Sie markiert einen neuen Schritt in der Politik der Bundesregierung. Diese hatte es bislang abgelehnt, militärisches Gerät dieser Art an die Ukraine zu geben.