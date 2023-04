»Schluss mit der Klima-Sabotage« Klimaschützerprotest begleitet FDP-Parteitag

In Berlin wollen die Liberalen an diesem Wochenende ihren weiteren Kurs in der Ampel abstecken. Umwelt- und Klimaschützer haben die Partei als Bremser in der Koalition ausgemacht, sie protestieren am Rande des Treffens.