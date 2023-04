Vor dem FDP-Parteitag hatten mehrere Organisationen protestiert und eine Kurskorrektur der Liberalen in der Klimapolitik gefordert. »Die Klimakrise verändert alles! Wann ändert sich die FDP?«, hieß es etwa auf einem Flugblatt, das die Umweltschutzorganisation Greenpeace an Teilnehmer des Treffens verteilte. Sie warf der FDP vor, ein Tempolimit auf Autobahnen zu blockieren und in der EU die Ausnahmeregel für E-Fuels im Verkehr durchgesetzt zu haben.