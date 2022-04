FDP-Parteitag Wie eine Frau und Corona Lindner die Show stehlen

Auf dem FDP-Parteitag ärgern sich die Delegierten über das Zögern von Olaf Scholz in der Ukraine-Frage. Parteichef Lindner nimmt den Kanzler in Schutz – so gut es eben aus der Quarantäne in Washington geht.