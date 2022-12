Lange Zeit wurde in Berliner Koalitionskreisen darüber spekuliert, Lambsdorff könnte Botschafter in den USA werden – diese Option ist nun vom Tisch. Stattdessen soll laut Pioneer Andreas Michaelis, Staatssekretär im Auswärtigen Amt und früherer Botschafter in London, neuer deutscher Botschafter in Washington werden.

Lambsdorff gilt als einer der erfahrensten Außenpolitiker der Ampel, nicht zuletzt auch durch seine früheren Kenntnisse des Auswärtigen Amtes. Von 1995 wurde er zum Diplomaten ausgebildet, gehörte 1997/1998 dem Planungsstab im Auswärtigen Amt unter dem damaligen FDP-Außenminister Klaus Kinkel an.